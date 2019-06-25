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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’de silahlı saldırı olayının faili akraba çıktı

Sancaktepe’de silahlı saldırı olayının faili akraba çıktı

Şahsın polis otosuna alınması

Market Psikoloji Silahlı Saldırı Cinayet Saldırı 

-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Satın aldığı dairelerden birini teslim alamayınca akrabasını öldürdü İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir şahsın marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın failinin akrabası olduğu tespit edildi. Ev meselesi yüzünden cinayeti işlediği öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde akşam saatlerinde, market sahibi Selim Y. sahibi olduğu marketinde uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ömer Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda olayın failinin, Ömer Y.’nin uzaktan akrabası olan Ömer Y. (33) olduğu tespit edildi. Polise teslim olan Ömer Y.’nin, müteahhitlik yapan Selim Y.’den iki yıl kadar önce topraktan iki daire satın aldığı fakat dairelerden sadece birini teslim alabilmesi üzerine ailevi sorunlar ve psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle cinayeti işlediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ömer Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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