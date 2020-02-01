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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada Haberi

Sancaktepe’de şahısların otomobille kadını kaçırmaya çalıştığı anlar kamerada Haberi

Kaçırma teşebbüsü

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Kaçırılma 

-Şahıslar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de iki şahıs, bir kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştı. Vatandaşlarına araya girmesiyle engellenen şahıslar, otomobil ile hızla uzaklaştı. İki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadını kaçırmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sancaktepe Atatürk Mahallesinde 25 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, iki şahıs, içerisinde bulundukları otomobile Hatice L. adlı kadını zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıslar kadını kaçıramadan otomobile geri binmek zorunda kaldı. Şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, kaçırılmaya çalışılan kadın dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Beşir Ç. (45) ve Adem I. (37) isimli şahısların yakalamak için polis çalışma başlattı. 29 Ocak günü Sancaktepe’de Meclis Mahallesinde olduğu tespit edilen Beşir Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Adem I. İse kendisi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların, kadını otomobile zorla bindirerek kaçırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın zorla otomobile bindirilmeye çalışılıyor, vatandaşlar şahısları engelliyor ve şahıslar kaçıyor.
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