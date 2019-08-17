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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi İzle

Sancaktepe’de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Doğalgaz Doğalgaz Patlaması 


- Sancaktepe'de patlamanın yaşandığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın boyutunu gözler önüne serdi. Mevlana Mahallesi Kemal Koçak Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30’da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana gelmişti.Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkılmıştı. Patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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