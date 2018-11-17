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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu

Sancaktepe’de otomobil su kanalına uçtu

Kanala uçan otomobilden detaylar

Polis Su Kanalı Uçan Otomobil Direksiyon Trol 

-Kaza yapan şahıslardan detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Kanala uçan otomobilden burunları bile kanamadan çıktı İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan 4 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu. Olay, 00.00 saatlerinde Sancaktepe, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi K. yönetiminde ki 34 YM 1714 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğinde ki su kanalına uçtu. Su kanalına uçan arabadan burunları bile kanamadan çıktılar Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kanala uçan otomobil, trafik polislerinin olay yerindeki çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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