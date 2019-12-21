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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 yaralı Haberi

Sancaktepe’de minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 yaralı Haberi

Kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Yaralılar
-Ambulans
-Olay yeri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sancaktepe TEM otoyolu yan yolda saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre seyir halinde olan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlar bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
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