Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe ilçesinde bulunan Osmangazi Caddesi, Bakkal Durağının arkasındaki dükkana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Dükkan sahibi kurtarılamadı Sancaktepe ilçesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan Bakkal Durağında yer alan bir markete saat 21.00 sıralarında giren kişi 30 yaşındaki dükkan sahibi Selim Yahşi'nin üzerine kurşun yağdırdı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Yahşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Yahşi'nin yakınları sinir krizi geçirirken polis dükkan içerisine girişi yasakladı. Dükkan içerisinde olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı gözden kaçmadı.

