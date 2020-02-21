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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Sancaktepe’de lüks cip beton bariyerlere girdi: 1 yaralı

Sancaktepe’de lüks cip beton bariyerlere girdi: 1 yaralı

Araç içerisinde yaralı

Polis Hastane Sağlık Ekibi Direksiyon Trol 

-kurtarma
-kaza yeri
-araç

( İSTANBUL )- Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarıldı İSTANBUL

- Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye, polis ve sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sancaktepe’de saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolda lüks cip ile seyir halinde olan Muhammed Can Varoğlu, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks cip yol kenarındaki ayrımın girişine konulan beton bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Lüks cipte büyük maddi hasar meydana geldi.
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