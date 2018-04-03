Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe'de konfeksiyon atölyesinde yangın

Sancaktepe'de konfeksiyon atölyesinde yangın

Yangından amatör kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Amatör Kamera Amatör Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 


- çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgilere göre olay Merve Mahallesi Vekil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki konfeksiyon atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar oluştu. İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. (ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı