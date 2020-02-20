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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sancaktepe’de karı koca hırsızların polis kovalamacası kazayla sonlandı

Sancaktepe’de karı koca hırsızların polis kovalamacası kazayla sonlandı

Polis aracı

Polis Kovalamacası Akalan Kiralık Araç Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların aracı
-Olay yeri

( İSTANBUL )- Karı koca hırsızlar, çocuklarıyla beraber kiralık araçla polisten kaçtı- Polis şüphelileri durdurmak için araca çarptı, yol kenarına fırlayan araç kaza yaptı İSTANBUL

- Sancaktepe’de polis ekipleri, yanlarında çocuklarıyla beraber kaçan karı koca hırsızlık şüphelilerini durdurmak için araca arkadan vurdu. Kaçmaya devam edem şüphelilerin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsalık alana fırlayarak kaza yaptı. Kiralık araçla kaçan 2 şüpheli yakalanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Santral Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir hırsızlık olayına karışan Alpay R. ve eşi, içerisinde çocuklarının da olduğu kiralık bir araçla kaçmaya başladı.
Polisin, hırsızlık şüphelilerinin peşine takılmasıyla kovalamaca başladı.
Kovalamaca esnasında polis, şüphelileri durdurmak için araçlarının arkasına vurdu. İki araçta da hasar meydana gelirken, şüpheliler kaçmaya devam etti. Bir süre sonra hırsızlık şüphelilerin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsalık alana fırlamasıyla kaza meydana geldi. Kaza yapan şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
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