Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Sancaktepe'de inşaat çalışması sırasında binanın giriş bölümünde çökme meydana geldi

Sancaktepe'de inşaat çalışması sırasında binanın giriş bölümünde çökme meydana geldi

Çökme yaşanan bina

Polis İnşaat Alanı 

-inşaat

( İSTANBUL )- Küçük çaplı çökme meydana gelen bina tedbir amaçlı boşaltıldı İSTANBUL

- Sancaktepe'de bir inşaat alanında temel atma çalışması sırasında, inşaatın yanında bulunan 3 katlı binanın giriş bölümünde küçük çaplı çökme meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Cihad Sokak'ta bulunan bir inşaatta temel atma çalışması yapıldığı sırada, inşaatın yanında bulunan 3 katlı bir binanın giriş bölümünde ufak çaplı çökme meydana geldi. Binadaki çökmeyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina, yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Polis ekipleri bölgede şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı