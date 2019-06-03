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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sancaktepe'de hırsızların elektrik malzemeleri satan dükkanı talan ettiği anlar kamerada İzle

Sancaktepe'de hırsızların elektrik malzemeleri satan dükkanı talan ettiği anlar kamerada İzle

Hırsızlık anları

( İSTANBUL )- Dükkanın talan ettiler çaldıkları malzemeleri güçlükle minibüse yüklediler İSTANBUL

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- Sancaktepe'de yüzleri maskeli hırsızlar bir elektrik malzemesi satan dükkanı adeta talan ettiler. Çaldıkları 30 bin TL'lik malzemeyi güçlükle minibüse yükleyen hırsızlar kayıplara karışırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Sancaktepe'de 1 Haziran günü sabah saatlerinde meydana geldi. Bir minibüsle elektrik malzemesi satan dükkana yanaşanı yüzleri maskeli hırsızlar kepengi kaldırarak içeri girdi. Dükkanı dağıtan ve içeriden 30 bin TL'lik elektrik malzemesi çalan hırsızlar dükkanı adeta talan etti. Ardından minibüse çaldıkkları malzemeyi yüklemeye çalışan hırsızlar bir hayli zorlandı. Kalabalık hırsız grubu malzemeleri minibüse güçlükle yükleyerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar minibüsle dükkana yaklaşıyor .Ardından dükkanı talan eden hırsızları malzemeleri güçlükle minibüse yükleyip kaçıyor.
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