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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe'de fabrika yangını - İSTANBUL

Sancaktepe'de fabrika yangını - İSTANBUL

- Fabrikadan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de raf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınana bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi üzerinde bulunan bir raf fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis Fabrika Güvenlik Önlemi Yükselen Trol 

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