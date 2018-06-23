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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi - İSTANBUL

Sancaktepe'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi - İSTANBUL

- Su birikintilerinden detaylar İstanbul 'da sağanakİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Sancaktepe'de etkili olan yağışın oluşturduğu birikintiler nedeniyle araç sürücüleri ile yayalar zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir alt geçidi su bastı. Polis ekipleri su basan alt geçide çıkan yolu trafiğe kapattı.Bu arada yağmurun oluşturduğu su birikintisi nedeniyle alt geçidin yaya yolunu kullanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekiplerin su birikintisini tahliye çalışması sürüyor.Silivri'de gök gürültülü sağanak halen etkili oldu. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.Maltepe'de de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, bazı vatandaşlar kuvvetli yağışa aldırış etmeden şemsiyeleriyle sahil yolunda yürümeye devam etti. Yollardaki su birikintileri ve görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Seyyar satıcılar da ürünlerini yağıştan korumaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren yağışın ardından bölge güneşli havanın etkisi altına girerken, hava sıcaklığı hissedebilir şekilde arttı.

Hava Sıcaklığı Sahil Yolu Kapalı Alan Güneşli Hava Güneşli 

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