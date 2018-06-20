Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe’de engelli vatandaşlara pazar tezgahı İzle

Sancaktepe’de engelli vatandaşlara pazar tezgahı İzle

Başkan ile röportaj

Atmosfer Semt Pazarları Semt Pazarı Engelli Vatandaş Sosyal Hayat 

-Tezgahlar
-Pasta kesimi

( İSTANBUL )- Engelliler, kendilerine verilen tezgahlarda ürünlerini sattı İSTANBUL

- Engellilerin istihdamına yönelik çalışmalarını sürdüren Sancaktepe Belediyesi, engelli vatandaşlara pazar tezgahı verdi. Engelli vatandaşlar kendilerine tahsis edilen tezgahlarda hem ürünlerini satıyor, hem de sosyal hayata karışıyor. Sancaktepe Belediyesi, engellilerin iş yaşamına kazandırılmasına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi. Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Kent Konseyi ve Engelli Dinlenme Merkezi (EDEV) tarafından ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında, bölgedeki kadın ve engelli bireylere çalışabilmeleri için semt pazarlarında tezgah verildi.
Tezgahlarının başına geçen engelli vatandaşlar, ürünlerini satmanın heyecanını yaşadı. Başkan Erdem pazarı gezdi Yenidoğan Çarşamba pazarını gezen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, pazar tezgahlarının başına geçen engelli vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı işler diledi. Başkan Erdem, engellilere yönelik istihdama dikkat çekerek, “Kent Konseyimizi ve bu işe teşebbüs eden engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimiz engel tanımıyorlar. Onların önlerindeki engelin kaldırılması en doğru olanı. Biz bugün burada bir atmosfer içerisinde semt pazarımızın içerisinde 'çalışmaya engel yok' mesajı ile stantlarını açmışlar. Akşam saat 19.00’a kadar burada pazarlamalarını yapacaklar. Ürünlerini pazarlayacaklar” dedi.
Ürünlerini pazarda satan engelli Yılmaz Murat, “Süper bir imkan bugüne kadar böyle bir imkan yoktu. Sağ olsunlar bunu yaptılar. İnşallah bundan sonrası gelecek” şeklinde konuştu.
(MB-HB-
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı