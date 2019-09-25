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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sancaktepe'de çocukların yüzü gülecek

Sancaktepe'de çocukların yüzü gülecek

Başkanın konuşması

Allah Kullar Çocuk Parkı 

-Temel atma
-Açılış yapılan parklar
-Kurdele kesimi

( İSTANBUL )- Sancaktepe’ye 3 çocuk parkı- Sancaktepe Belediyesi 2 çocuk parkını hizmete açarken bir parkın da temelini attı İSTANBUL

- Sancaktepe Belediyesi Hilal Mahallesi'de çocuk parkının temelini atarken Meclis Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nde yapımları biten parkların açılışını gerçekleştirdi. Parkların açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Çocukların yüzü gülerse annelerin ve babaların da yüzü güler” dedi.
Yaz başlamadan Sancaktepe’deki bütün parkların düzenlemesini gerçekleştiren Sancaktepe Belediyesi oluşturulan yeni parkları da halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. “Her Mahalleye Bir Park” hedefiyle çalışmalarını hızla yürüten Sancaktepe Belediyesi Meclis Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nde yapımları biten parkların açılışını gerçekleşti. Hilal Mahallesi’nde ise çocuk parkının temeli atıldı. Temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, butona basarak beton dökümünü başlattı. Temel atma töreninden sonra Meclis Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’ne geçen Döğücü burada yapımları biten parkları hizmete açtı. Parkların açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bunun içinde annelerin desteği çok önemli. Çünkü biz ne dedik seçilirken Sancaktepe’de önce çocukların yüzü gülecek. Çocukların yüzü gülerse annelerin ve babaların da yüzü güler. Eğitim ile ilgili çalışmalarımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız ile görüştük. İlçemize güzel okullar kazandırmak için çalışıyoruz. Birlikte bu parkta çocuklarımız büyüsün İnşallah. Sağlıklı büyüsünler. Bizim bizden sonra sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Aramızda hiçbir ayrı gayrı olmadan. Bizden sonraki nesillere çok iyi aktarmamız lazım” dedi.

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