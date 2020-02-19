Sancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi - İSTANBUL
- Yangına müdahale eden itfaiyeden detaylar - Evden dumanların çıkışı - Dumandan etkilenen bir vatandaşın ambulansa götürülmesiSancaktepe'de çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendiİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.Eyüpsultan Mahallesi Menteş Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.
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