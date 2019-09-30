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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu Haberi

Sancaktepe’de bir kadın kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu Haberi

Olay yeri

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-polisler

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir kadın, kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, adının Zahide A. olduğu öğrenilen kadın karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (HA-EY-
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