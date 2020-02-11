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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Sancaktepe’de binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Alevli yangın

Çatı Katı Yangına Müdahale 

-İtfaiye müdahale
-vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı katı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sancaktepe Fatih Mahallesinde bulunan bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çatı katı alev alev yandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken vatandaşlar yangını panik içerisinde izledi. İtfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına ulaşarak yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi. (CGK-
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