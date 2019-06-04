Sancaktepe'de araç direğe çarpıp takla attı: 6 yaralı

-İtfaiye

-Polis ekipleri

-Röportaj

-Devrilen direk



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe’de kamyonet elektrik direğine çarparak takla attı. Araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Barajyolu Caddesi'de C. B. yönetimdeki 34 SH 2203 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkıp elektrik direğine çarparak yan yattı. Araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ambulanslarla 6 yaralıyı çevre hastanelere kaldırdı. Kazada yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çekici, aracı kaza yaptığı yerden kaldırdı. Polis ekipleri elektrik direğinden sarkan kablonun etrafına emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Kazayı yapanların yakını Abdülgani Gür, “Herhangi bir can kaybı yok çok şükür. 6 kişi vardı. Durumları iyi hastaneye sevk edildiler” dedi.



