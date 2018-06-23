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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de alt geçitte su baskını:1 araç mahsur kaldı Haberi

Sancaktepe’de alt geçitte su baskını:1 araç mahsur kaldı Haberi

Aracın suda mahsur kalması

Mahsur Kaldı Su Baskını İlginç Görüntü 

-İş makinelerinin suları tahliye etmesiü
-Trafik oluşması detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de etkili olan yoğun yağış nedeniyle alt geçitte oluşan su baskınında 1 araç mahsur kaldı. İş makinelerinin suları tahliye etmesi sırasında ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan otobanın alt geçidinde yoğun yağış nedeniyle su baskını oluştu. Yoğun su birikintisi nedeniyle araçlar suda mahsur kalırken, iş makineleri su birikintilerini tahliye etti. Alt geçitte oluşan su baskını nedeniyle yoğun trafik meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. İş makinelerinin suları tahliye ettiği sırada ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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