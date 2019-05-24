Sancaktepe'de 5 bin kişi iftar sofrasında bir araya geldi

-vatandaşlar

-başkanın masaları gezmesi

-başkan ile röportaj

-yemeklerin dağıtılması

-Kur'an-ı Kerim tilaveti



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan iftar programı kapsamında, Samandıra'da kurulan sokak iftarında 5 bin vatandaş orucunu açtı. Dört çeşit yemek ve iftariyeliklerden oluşan menü, iftar sofralarında ikram edildi. Ramazan ayı boyunca günde ortalama 4500-5000 kişi iftarını Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan sofralarda açıyor. Bu kapsamda Samandıra meydana kurulan sofralarda 5 bin Sancaktepeli vatandaş bir araya geldi. İftar programına katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü vatandaşların masalarını gezerek selam verdi. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vatandaşlar ile paylaşmayı, birlikteliği, kardeşlik havasını birlikte tamamladıklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Meydan’da gördüğünüz gibi bütün Sancaktepeliler ile iftarlarda buluşuyoruz. Bugün de yine Samandıra meydanında büyük iftarımız var. Burada vatandaşlarımız ile paylaşmayı birlikteliği, kardeşlik havasını birlikte tamamlıyoruz. Orucumuz birlikte açacağız İnşallah. Allah oruçlarımızı kabul etsin. hep beraber dua edeceğiz" dedi.

Sokak iftarına katılan vatandaşlar belediyeye ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye teşekkür etti.

