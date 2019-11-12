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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki sanığın babasına da hapis cezası

Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüne neden olan 13 yaşındaki sanığın babasına da hapis cezası

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yaya Kaldırımı Hapis İstemi Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Şehir İçi 


- Sancaktepe’de 2 çocuğun ölümüne neden olan ve “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 13 yaşındaki R.A.’nın babası hakkında da aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Sancaktepe’de babasının minibüsüyle seyir halindeyken Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun’a çarparak ölümüne neden olan 13 yaşındaki R.A.’nın babası İlhan Askerler’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutusuz sanık İlhan Askerler katılmazken, kazada hayatını kaybeden Efe Yağız Tepe ve Elif Nur Dursun’un ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, beraatini istedi Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, eylemin asıl faili olan oğluna araç anahtarını vererek asli kusurlu davranışta bulunduğuna dair cezalandırılmasına yeterli nitelikte kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. “Kazadan önce de oğluna anahtarı vermiş” Katılan avukatı Ali Ozan Konuklu, “Dinlenen tanıklar, kazadan önce sanığın birden fazla kez kaza yapan oğluna arabanın anahtarını verdiğini söylemişlerdir. Olayı sadece çekmeceden anahtar almaya indirgemek doğru değildir. Mahalledeki tüm insanlar sanığın oğluna aracı kullandırdığını söylemiştir” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Olay günü müvekkilim evde uyumaktadır. Mütalaa doğrultusunda sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İlhan Askerler’i “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan önce 5 yıl hapse çarptırdı. Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme sanığın sonuç olarak 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Olayın Geçmişi Sancaktepe’de 8 Haziran 2017 tarihinde babasının minibüsünü alan 13 yaşındaki R.A. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yaya kaldırımında bulunan Efe Yağız Tepe’ye(10) çarpmış, ardından binanın zemin katında bulunan bir daireye girerek Elif Nur Dursun’a(5) çarpmıştı. Kazada, Tepe ve Dursun hayatını kaybederken, 2 çocuk da yaralanmıştı. Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Aralık 2017 tarihinde R.A.’yı “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırılmış ve tahliye etmişti. Aynı suçtan babaya da dava açıldı: ‘Ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmedi” Olayın ardından R.A.’nın babası İlhan Asker hakkında da aynı suçtan dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlhan Askerler’in yaşı küçük olan oğlu R.A.’nın olaydan önce de sık sık şehir içinde araç kullanmasına müsaade ettiği, sanığın ebeveyn sıfatıyla denetim görevini yerine getirmediği ve olayda kusurlu olduğu belirtilmişti. Savunmasında, oğlunun olay günü kendisinden habersiz aracın anahtarını alarak kaza yaptığını, olayda kusurunun bulunmadığını söylemişti. Sanığın, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
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