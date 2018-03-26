Sanayiden güzellik salonları işletmeciliğine İzle

-Açılışa gelenler

-Bedri Ayseli’nin şarkı söylemesi

-Serkan Özbilek’in konuklarla ilgilenmesi

-Serkan Özbilek’in konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da küçük yaşlarda ailesinin geçimine yardımcı olmak amacıyla çırak olarak çalıştığı sanayi sitesinden saça olan merakı nedeniyle ayrılan ve İstanbul’a giden Serkan Özbilek, bu merakını geliştirip kuaför olarak, 30’un üzerinde personelin çalıştığı güzellik salonlarına sahip oldu. Diyarbakırlı Serkan Özbilek (36), küçük yaşlarda ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için sanayi sitesinde çırak olarak çalışmaya başladı.

İş çıkışı, saça olan ilgisi nedeniyle arkadaşlarının saçını yapan Özbilek, çıraklıkta yapamayacağını anlayınca İstanbul’a gitti. Saça olan merakını İstanbul’da pekiştirip geliştiren Özbilek, ünlü kuaförlerle çalıştı. 6 yıl önce Diyarbakır’a dönen Özbilek ilk önce 2 milyon liralık bir yatırım yaparak 3 katlı bir kuaför salonu açtı. Kadınların rağbet gösterdiği Özbilek, 1 buçuk milyon liralık bir yatırım daha yaparak bölgede olmayan cihazlarla donattığı ikinci şubesini açtı. Aynı zamanda 30’un üzerinde personel çalıştıran Özbilek, bölgeye yatırım yapma konusunda kimsenin korkmaması gerektiğini söyledi.



“Mahallede kızların saçını yapardım” İş hayatına sanayi sitesinde çırak olarak başladığını ve saça olan merakı nedeniyle boş zamanlarında mahallede kız arkadaşlarının saçını yaptığını belirterek, “Bana ait olmayan bir yerde olduğumu hissediyordum. O yüzden hiç ilerleyemedim. Bir vidayı bile açamazdım. Eve gelip saç yapardım. Küçüklükten beri saça hep bir yatkınlığım vardı. Evde küçük çocukların saçını yapardım. Mahalledeki kızların saçını yapardım. Daha sonra İstanbul’a gittim. Saça olan merakımı pekiştirerek, meslek haline getirdim ve orada kuaförlüğe başladım. Çok iyi yerlerde çalıştım. Daha sonra Diyarbakır’a döndüm. Diyarbakır’a döndükten Diclekent semtinde 3 katlı bir yer açtık. Bayanların da ilgi odağı olduktan sonra 75 metrelik yolun en güzel yerlerinden birine ikinci şubemizi açtık. Bu şubeyi bölgede bulunmayan cihazlarla donattık” dedi.

“3 buçuk milyon liralık yatırım” İki salona yaklaşık 3 buçuk milyon liralık bir yatırım yaptığını dile getiren Özbilek, şunları kaydetti: “Diyarbakır için güzel bir yatırım. Karşılığını da alıyoruz. İnşallah daha güzel olacaktır. Her iki şubemizde 30’un üzerinde personelimiz çalışıyor. Sıfırdan başlayıp bu kadar personelle beraber çalışmak, insanların eve ekmek götürmesi için iş imkanı sunmak çok önemli. Bunu yapmak bana ayrı bir onur veriyor. Hep beraber bir pastadan bölüşüyoruz. İnşallah daha iyi olur. Topuz da Türkiye birinciliğim var. Yatırım konusunda kimsenin çekinmemesi lazım. Ben bölgenin kötü bir süreç geçirdiği dönemde korkmadan yatırım yaptım. Bence kimse de korkmamalı.” Öte yandan ikinci şubenin açılışı ünlü şarkıcılar Bedri Ayseli ve Fulden Uras ile iş adamlarının katıldığı bir etkinlikle yapıldı.

