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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar

Sanayideki atıkları ateşe verip kaçtılar

yangından görüntü

Gökyüzü Gesi 

-dumanlardan görüntü
-detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı. Metal Sanayi Bölgesi’nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi.
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