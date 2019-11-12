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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Sanayide korkutan yangın

Sanayide korkutan yangın

Yangın çıkan işletmeye yapılan müdahaleden görüntü

Efes Trol 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi'nde bir dükkânda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Demirkoy Sokak üzerinde araç tamiri üzerine hizmet veren bir işletmede henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında kısa sürede dükkân dumanlar arasında kaldı. Yangına ilk olarak çevrede bulunan diğer esnaflar müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, dükkândan çıkan dumanlar sokağı kapladı. Öte yandan, dükkândaki yangının büyüyerek yan işletmelere sıçramaması esnafa rahat bir nefes aldırdı. (AS-Y)
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