Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti - ESKİŞEHİR
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın merkezi ziyaretinden detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın atları beslemesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarıESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak; bu bölgeden sorumlu kalkınma ajansımız BEBKA eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz." dedi.
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