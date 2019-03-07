Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti - ESKİŞEHİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti - ESKİŞEHİR

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın merkezi ziyaretinden detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın atları beslemesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarıESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak; bu bölgeden sorumlu kalkınma ajansımız BEBKA eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz." dedi.

Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezi 

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı