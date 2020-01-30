-Konuşma

-Anlaşmanın imzalanması



( ANKARA ) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz"-" TUBİTAK Ulusal Gözlemevini'nin organize ettiği Ulusal Gökyüzü Şenliği'nin 23'üncüsünü 20.23 Ağustos tarihlerine gerçekleştireceğiz"-Kamu Denetçiliği Kurum ile yaptığımız iş birliği ile halkımızdan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin uluslararası en iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesini amaçlıyoruz"- ANKARA



-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki imza törenine katıldı



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