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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz'

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Referans İmza Töreni Uluslararası 

-Konuşma
-Anlaşmanın imzalanması

( ANKARA ) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz"-" TUBİTAK Ulusal Gözlemevini'nin organize ettiği Ulusal Gökyüzü Şenliği'nin 23'üncüsünü 20.23 Ağustos tarihlerine gerçekleştireceğiz"-Kamu Denetçiliği Kurum ile yaptığımız iş birliği ile halkımızdan gelen şikayet başvurularına ilişkin yönetim süreçlerinin uluslararası en iyi uygulama örnekleri de referans alınarak iyileştirilmesini amaçlıyoruz"- ANKARA

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki imza törenine katıldı
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