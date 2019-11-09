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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

Bakan Varank'ın gezilerinden detaylar

( MALATYA ) MALATYA

Fabrika İnşaat Alanı Kuru Kayısı Eziler Gesi 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Varank, ayrıca Malatya Ticaret Borsası tarafından yaptırılan lisanslı kuru kayısı deposu inşaat alanında da inceleme yaptı. Bakan Varank ilk olarak 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu inşaat alanını ziyaret etti. Burada Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan'dan bilgiler alan Varank, daha sonra 1, 2 ve 3. OSB'deki bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Bakan Varank’a inceleme gezisine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti.
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