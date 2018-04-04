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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sanayi tesislerinin deprem riskleri GTÜ'de değerlendirildi - KOCAELİ

Sanayi tesislerinin deprem riskleri GTÜ'de değerlendirildi - KOCAELİ

- Çalıştaydan detay görüntüler - Proje yürütücülerinden Ferhat Pakdamar ile röportaj - Doç. Dr. Filiz Piroğlu ile röportaj - GTÜ, İTÜ, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi ortaklığında yürütülecek proje kapsamında "Sanayi Tesislerinin Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi" konulu çalıştay düzenlendi.
KOCAELİ (AA) - Depremin sanayi tesislerindeki risklerini en aza indirmek amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesi ortaklığında yürütülecek proje kapsamında "Sanayi Tesislerinin Deprem Tehlike ve Risk Değerlendirmesi" konulu çalıştay gerçekleştirildi.
GTÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen çalıştayda, sanayi tesislerinde deprem riskinin hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi ve normal yaşama en hızlı dönüşün nasıl gerçekleşeceği ele alındı.Proje yürütücülerinden Ferhat Pakdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'yle "Türkiye'deki Sanayi Bölgeleri için Acil Müdahele Çerçevesinde Deprem Afet ve Risk Yönetimi" Projesi geliştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında endüstriyel tesislerin deprem riskinin değerlendirilmesi konusunun da yer aldığını belirten Pakdamar, bunun dünyada oldukça zorlanılan bir alan olduğunu kaydetti.
Pakdamar, öncelikle bu çalışmada sanayi tesislerinin deprem risklerinin değerlendirilmesi konusunda bir sistem getirilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Şu anda dünyada sanayi tesislerinin deprem risk değerlendirmesini net bir şekilde yapabilecek bir sistem yok. Bireysel değerlendirmeleri yapmanız çok kolay. Bir sanayi tesisi için çok kolay bir şekilde bütün risk analizlerini yapabilirsiniz fakat aynı anda 10 bin sanayi tesisi için bunu yapma imkanı olup olmadığını araştırıyoruz." diye konuştu.
Sanayi tesisleri için deprem risklerinin sürekli bulunduğunu fakat bunların hiç hesaplanmadığını aktaran Pakdamar, "Bu hesaplanmama durumunu ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmeye çalışıyoruz. Sona yaklaşmış durumdayız ama henüz net bitmedi. Sistem genel olarak tamamlanmak üzere. Bazı sanayi yapılarıyla ilgili onların detaylı çalışmaları yapıldı. Onlarla ilgili yazılımlar üretildi ve bir sistem tanımlandı." ifadelerini kullandı.Pakdamar, sistemi ülke sanayisinin omurgasını oluşturan İstanbul ve Kocaeli deki örneklemlerden faydalanarak geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.
- "Firmalar bilinçleniyor"Çalıştayda "Sanayi Bölgeleri İçin Afet Yönetimi" başlıklı sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Piroğlu da İTÜ Afet Yönetim Merkezi olarak LPG tanklarının yoğun olduğu sanayi tesislerine afet yönetim projeleri yaptıklarını dile getirdi.Endüstriyel tesislerde bulunan tehlikeli maddelerden kaynaklanan kazaların meydana gelme ihtimalinin depreme göre daha yüksek olduğunu belirten Piroğlu, "Modern afet yönetimi çerçevesinden konuya baktığımızda mutlaka oluşan riskin azaltılması gerekiyor. Bunun için bütün risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve nasıl önleneceğinin bir plan dahilinde ortaya konulması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Piroğlu, afet yönetimi konusunda firmaların giderek bilinçlendiğini ve gelecekte bu konudaki uzman ihtiyacının artacağını sözlerine ekledi

İngiltere Deprem Muhabir Deprem Riski Omurga 

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