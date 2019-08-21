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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sanayi sitesindeki trafik kazası kamerada

Sanayi sitesindeki trafik kazası kamerada

-güvenlik kamerası kaza anı

Hastane Trafik Kazası Bild Kamera Güvenlik Kamerası 

--kaza yapan araçlardan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet A,'nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ile Emre Ü.'nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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