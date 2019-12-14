Sanayi sitesinde silahlı kavga: 3 yaralı

-HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

-YARALILARIN HASTANEYE GETİRİLMESİ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Üzülmez Sanayi Sitesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, bir grup şahıs Üzülmez Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine arabasını boyatmak için geldi. Arabanın rengi tutmamasından dolayı kavga çıkaran grup iş yeri sahibini ve yanında bulunan 2 kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye getirilen yaralıların isimlerinin Cihat G, Cavit G, ve Çağan G, olduğu öğrenilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme yaptı.



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