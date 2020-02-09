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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu İzle

Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu İzle

-Yangından görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Sanayi Sitesi Trol 

--Ekiplerin söndürme çalışmalarından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir sanayi sitesindeki dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Sepetli Pınar Mahallesi’nde bulunan Gölcük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç aksesuarlarının satıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde büyük ölçüde hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. (MK-
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