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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sanayi de 'sel' mesaisi - EDİRNE

Sanayi de 'sel' mesaisi - EDİRNE

Sanayi de "sel" mesaisi - EDİRNE - Selden etkilenen araçlardan ve tamirinden görüntüler - Oto bakım servisi sahibi Cüneyt Levent'in açıkla Edirne 'deki oto bakım servislerinde "sel" mesaisi - Edirne 'de yaşanan sel ve su baskınlarında hasar gören araçların getirildiği oto bakım servisleri yoğun mesai yapıyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de yaşanan sel ve su baskınlarında hasar gören araçların getirildiği oto bakım servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Edirne 'de kuvvetli sağanağa bağlı olarak meydana gelen sel ve su baskınlarında yüzlerce araç zarar gördü. Tavanlarına kadar suya gömülen araçlar, su seviyesinin düşmesiyle çekici yardımıyla sanayi sitesindeki oto bakım servislerine getirildi.
Hasar gören ve çamura bulanan araçların bazıları kullanıma hazır hale getirilirken, elektronik aksamları ve motoru kullanılamaz hale gelen araçlarsa hurdaya ayrılıyor. - "Yoğun mesaideyiz"Oto bakım servisi sahibi Cüneyt Levent yaptığı açıklamada, kentte etkili olan yağışların büyük maddi kayba yol açtığını söyledi.

Çok sayıda aracın tamir edilmek için sırada beklediğini belirten Levent, "Havsa'nın Oğulpaşa köyü ile kent merkezindeki araçlar daha fazla zarar görmüş. Tavana kadar suya ve çamura batmış araçlar var. Tavana kadar suya batan araçlara yapılabilecek bir şey yok, tamamen pert olmuş durumdalar. Lastiklerine kadar suya gömülmüş, döşemeleri zarar gören araçları ise tamir etmek için yoğun mesai içindeyiz." dedi.
Sel felaketinde araçları zarar görenlerin sanayi sitesine akın ettiğini ifade eden Levent, "Çok fazla su girmemiş araçların motor kapağını açıp, hava filtresini çıkardıktan sonra motora su girip girmediğine bakıyoruz. Eğer motorunda su yoksa aracı çalıştırıp göstergeleri bakıp bir hasar var mı diye bakıyoruz. Eğer elektronik aksamlarda da sıkıntı yoksa döşeme ve koltukları söküp temizledikten sonra kontrolleri yapıp müşterilere teslim ediyoruz." diye konuştu.
Elektronik aksamına su giren araçlarınsa enjeksiyon ve hava yastığı arızalarının görüldüğünü anlatan Levent, bu arızaların kolay giderilebilen sorunlar olmadığını söyledi.

Levent, olası afetlere karşın vatandaşların araçlarına kasko yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

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