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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Sanatçıların maaşını zimmetine geçiren mutemet tutuklandı

Sanatçıların maaşını zimmetine geçiren mutemet tutuklandı

Arşiv

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Urus Suç Duyurusu Göreme 


- İzmir Devlet Türk Müziği Korosunun muhasebe bölümünde çalışan ve iddiaya göre tefeciye borcu olduğu için sanatçıların ve çalışanların maaşlarını kendi hesabına geçirerek ortadan kaybolan mutemet, yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bünyesindeki 84 sanatçı ile 17 çalışan, ayın 15’inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç’e iletti. Güvenç’in de maaşının yatmadığı belirlenince dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonucu mutemet Y.Y’nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y.’nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi. Sanatçıların ve çalışanların maaşlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla emniyet birimleri tarafından aranan mutemet Y.Y., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalandı. Maaşlar yattı Sanatçı ve personellerin maaşını zimmetine geçirme suçundan yakalanan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.’nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 15 Şubat’ta almaları gereken maaşları alamayan sanatçı ve personellerin maaşlarının Kültür Bakanlığı tarafından 19 Şubat’ta tekrar yatırıldığı öğrenildi.
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