Sanatçı Zülfü Livaneli'nin acı günü - İZMİR Haberi
- Cenazeye katılanlardan genel ve detay görüntüler - Sanatçı Zülfü Livaneli'nin açıklamaları - Cenaze namazının kılınmasıSanatçı Zülfü Livaneli'nin acı günü - Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli'nin rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi, İzmir 'de toprağa verildiİZMİR (AA) - Zülfü Livaneli'nin hayatını kaybeden 68 yaşındaki kız kardeşi Seyhan Livaneli, son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası emboli (pıhtı) atması sonucu hayatını kaybeden Livaneli için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sanatçı Zülfü Livaneli, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve Livaneli'nin yakınları katıldı. Sanatçı Zülfü Livaneli gazetecilere yaptığı açıklamada güzel kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Benim küçüğüm. Doğumunu hatırladığınız bir insanı kaybetmek çok acı oluyor. Beklenmedik bir şey oldu. Büyük bir çaresizlik. Bütün aile burada. Her yerden Ankara'dan, İstanbul'dan gelen dostlar sağ olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Diyecek bir laf yok." dedi. Kılınan öğle namazının ardından Livaneli'nin cenazesi Urla Güvendik Mezarlığında toprağa verildi.
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