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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret

Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret

Sanatçı ve sporculardan Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret

Sınır Karakolu Terör Örgütü Hanlı 

-Kapıdan giriş detayları

( HATAY ) - HATAY

- Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar sınır karakoluna ziyaret gerçekleştirdi. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı. Sanatçıların geldiği bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti. Sanatçıların önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askerlerle birlikte yemek yemesi bekleniyor. (BB-
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