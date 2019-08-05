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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sanatçı Pamela’dan muhteşem konser

Sanatçı Pamela’dan muhteşem konser

-Konserden detay

Tron Çekim Rock Allah Forma 

--Belediye drone çekim detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen 'Güzel geceler' yaz konserleri kapsamında sahne alan rock ve elektronik müzik sanatçı Pamela ve orkestrası sergiledikleri performansla izleyicilerden büyük beğeni aldı. Belediyesi Pelitözü Gölpark Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen ve amfi tiyatronun tamamen dolduğu konsere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, konser sonunda sanatçı ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Semih Şahin; ‘’Sanatçı Pamela ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir coşku içerisinde performanslarını sergilediler. İnşallah bir daha Pamela ve ekibini Bilecik’te ağırlarız’’ ifadelerini kullandı. Sanatçı Pamela ise Bilecik’te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin’e teşekkür etti.
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