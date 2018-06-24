Sanatçı Necati Şaşmaz, oyunu kullandı - İSTANBUL

- Sanatçı Necati Şaşmaz ve eşinden detaylar - Oy verme işlemi Sanatçı Necati Şaşmaz, oyunu kullandıİSTANBUL (AA) - Yapımcı, senarist ve oyuncu Necati Şaşmaz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.Sanatçı Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz ile oyunu vermek için Üsküdar'daki Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu'na geldi.Okulda oy kullanan hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Şaşmaz, vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.