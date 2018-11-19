Sanatçı Kutsi, nişanlısı Feyza Çıpa'nın yer aldığı tiyatro oyunu seyretmek için Bilecik'e geldi

-Oyun sonu detay ve Kutsi'ni sahneye çıkarak sürpriz yapması

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( BİLECİK ) BİLECİK



- Sanatçı Kutsi, uğruna 7 yıllık eşi Sinem Bayraktutar'dan boşandığı oyuncu Feyza Çıpa'nın yer aldığı "Kördüğün" adlı oyunu seyretmek için Bilecik'e geldi. Kutsi 2014'ten beri birlikte olduğu ve bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Feyza Çıpa'nın yer aldığı "Kördüğün" adlı oyunu seyretmek için Bilecik'e geldi. Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen "Kördüğün" adlı tiyatro oyununun sonunda sanatçı Kutsi, hediye takdiminde elindeki Bilecik toprağı ile yapılmış vazoyu alarak Nilgün Kasapbaşoğlu vermek üzere sahneye çıktı. Kutsi'yi karşısında gören Kasapbaşoğlu çok şaşırırken, hediyesini Kutsi'nin elinden aldı. Yönetmenliğini Tolga Yeter'in, müziklerini müzisyen ve oyuncu Kutsi'nin yaptığı Tiyatro Karnaval'ın yeni oyunu Kördüğün'de; Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Akın, Yelda Serbes, Feyza Çipa, Vahit Atan, Nurşin Durmaz ve Tolga Yeter gibi isimler yer aldı. Şarkıcı ve besteci Kutsi, sahnelenen oyunun sonunda sanatçılarla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. "Ben tiyatro eğitimi alamadım ancak tiyatroya saygım sonsuz" Bilecik Belediyesi tarafından sahne alan oyundaki usta oyuncuları yalnız bırakmak istemediğini ve onlarla buluşmak için İstanbul’dan geldiğini belirten Kutsi; ‘’İstanbul’da yoğun bir dizi çekimlerimiz vardı, ancak Bilecik'te sahne alan arkadaşlarımı da yalnız bırakmak istemedim. Tiyatro başka bir şey. Ben tiyatro eğitimi alamadım, ancak tiyatroya saygım sonsuz. Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivalinin daha nice uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Bilecik’e ilk kez geldiğini belirten Oyuncu Feyza Çıpa ise Bilecik'te çok güzel bir seyirci ile karşılaştığını belirterek, festivalde emeği geçen başta Belediye Başkanı Nihat Can ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

