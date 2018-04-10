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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sanatçı Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

Sanatçı Kabaklı Burdur'da trafik kazası geçirdi

- Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler - Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyündeki kaza yeri - Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın arabadan çıkarılması - Esat Kabaklı'nın ambülansa bindirilmesinden görünüm - Sol kolunda kırık olduğu tespit edilen Esat Kabaklı, hastanede tedavi altına alındıBURDUR (AA) - Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur 'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine giden Kabaklı idaresindeki 34 SL 4645 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı'nın tedavisi sürüyor.Bu arada, kaza ve sonrası çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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