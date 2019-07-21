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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sanatçı Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek İzle

Sanatçı Hakan Ural'dan sıfır atık projesine destek İzle

Hakan Ural'ın paylaştığı görüntüler

( ANKARA )- Sanatçı Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi ANKARA

Sosyal Medya Irak 


- Sanatçı Hakan Ural'ın, çevreye bırakılan pet şişelerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden yayımladığı videoya birçok ünlü destek verdi. "Doğanın Geleceği Senin Geleceğin" başlığıyla paylaşılan videoda Ural, sıfır atık projesine de destek verdi. Pet şişelerin, canlıların yaşamını tehdit ettiği ve toprağı öldürdüğünün anlatıldığı kampanyaya Demet Akalın, Saba Tümer, Burcu Esmersoy, Alişan, Hakan Peker, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, Serkan Kaya, Behzat Gerçeker, Mehmet Yalçınkaya gibi ünlü isimler de çekmiş oldukları videolarla destek verdi.
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