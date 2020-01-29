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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sanatçı Ebru Yaşar depremzedeleri unutmadı

Sanatçı Ebru Yaşar depremzedeleri unutmadı

Kamyondan görüntü

Depremzede Ses Sanatçısı Deprem 

-Ebru yaşar yazılı kağıttan görüntü
-Kamyonun AFAD alanına girmesi
-Yardım torbalarından görüntü
-Kolilerin indirilmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven’in eşi Ebru Yaşar, depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlattığı tonlarca gıdayı Elazığ'a gönderdi DİYARBAKIR

- Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası kolları sıvadı. Yaşar, bir kamyon dolusu gıda malzemesini depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderdi. Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olayda 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Tüm Türkiye olay sonrası depremzedelere yardım etmek amacıyla seferberlik başlattı. Depremzedelerin yardımına koşan isimlerin başında da Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar geldi. Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.
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