Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sanatçı Aydilge Van'da konser verdi

Sanatçı Aydilge Van'da konser verdi

konsere gelen kalabalık

Düşman İşgali İpekyolu Kalaba Alabalık 

-konserden detaylar

( VAN -HD) VAN

- Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Aydilge konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. Shopping Fest alanında gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İpekyolu ilçe teşkilatı ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi dinledi. Konserde sanatçı Aydilge'ye çiçek takdim eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinliklere çok önem verdiklerini ifade ederek, belediye olarak vatandaşların bu coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. Konser boyunca sevilen şarkılara yer veren sanatçı Aydilge ise, Vanlıların ilgisinden ve coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konseri gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi'ne teşekkür etti. Sanatçı Aydilge’nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar ise güzel bir gece yaşadıklarını dile getirerek İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı