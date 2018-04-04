Sanatçı Aydilge Van'da konser verdi

-konserden detaylar



( VAN -HD) VAN



- Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Aydilge konserine Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. Shopping Fest alanında gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İpekyolu ilçe teşkilatı ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi dinledi. Konserde sanatçı Aydilge'ye çiçek takdim eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle yapılan etkinliklere çok önem verdiklerini ifade ederek, belediye olarak vatandaşların bu coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. Konser boyunca sevilen şarkılara yer veren sanatçı Aydilge ise, Vanlıların ilgisinden ve coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konseri gerçekleştiren İpekyolu Belediyesi'ne teşekkür etti. Sanatçı Aydilge’nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden Vanlılar ise güzel bir gece yaşadıklarını dile getirerek İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

