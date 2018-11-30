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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sanatçı Alex Şahin doğum gününde yeni şarkısını tanıttı

Sanatçı Alex Şahin doğum gününde yeni şarkısını tanıttı

Röportaj

Doğum Günü Konsept 

-Konserden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Konserde şarkısını tanıtan Şahin; “İkinci projemi de doğum günüme denk getirdim. Ben şarkımı sevenlerime armağan edeceğim. Sevenlerim eksik olmasınlar varlıklarını bana armağan ettiler” dedi.
Çıkardığı yeni albümü ile müzikseverlerin beğenisi toplayan Alex Şahin doğum gününde yeni şarkısını tanıttı. Doğum gününden sevenlerine konser veren Alex Şahin'in Kartal’daki ücretsiz konserine yüzlerce seveni katıldı.
İki buçuk saat süren konserde Alex hayranları unutulmaz anlar yaşadı. Konser öncesi konuşan Alex Şahin : “İkinci projemi de doğum günüme denk getirdim. Ben şarkımı sevenlerime armağan edeceğim. Sevenlerim eksik olmasınlar varlıklarını bana armağan ettiler. Ben de bu sektörün içerisinde varım. Eski menajerim, eski organizatörüm. Herkes bir tedirgin oldu. Gerek menajerler, gerek sektör içindeki sanatçılar, işin mutfağını da bilen, 42 yaşında 90’ların dansçısı olduğum için eyvah Alex geldi ne oluyor diye bir tedirginlik oldu tabi. Kimse korkmasın kimsenin ekmeği ile işinde, aşında gözüm yok. Herkesin bir yolu var. Benim de bir yolum, çizgim var. O yolumda ilerleyeceğim. Eğlence konseptimiz var. Dansçılarımız olacak. Bomba gibi bir repertuar hazırladım. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalacağım. Bir level atlaya atlaya gidiyoruz” dedi.

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