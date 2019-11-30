‘Sanat’ Yaşam Köyü’nden doğacak

-Kurdele kesiminden detaylar

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın konuşması

-Yönetmen Atalay Taşdiken açıklamaları

-Oyuncu Uğur Polat’ın açıklamaları

-Oyuncu Mehmet Aslantuğ’un açıklamaları

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) -- Sanatçıların üretim yapabileceği Art Colony’in Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyünde açıldı ESKİŞEHİR



- Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği’nin işbirliğiyle, sinema başta olmak üzere, sanatın çeşitli dallarında üretim yapmak isteyen sanatçılar için kurulan Art Colony (Sanat Konolisi), Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’nde açıldı. Eskişehir’de, sanatçı ve sanatseverlere, sinema başta olmak üzere, sanatın çeşitli dallarında üretim yapmak huzurlu bir ortam ve profesyonel danışmanlık sağlamak amacıyla Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’nde, kurulan Art Colony’in açılışı yapıldı. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Atmet Ataç’ın yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Uğur Polat ve Atalay Taşdiken gibi olan birçok ünlü oyuncu ve yönetmen katıldı.

“Burada genç sinemacılara kapılar açılacak” Yapılan açılış sonrası konuşan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, “Bu alan 2014’de Avrupa Komisyonu’nun açmış olduğu proje ile akıllı şehir haline geldi. 5 milyon Euro hibe ile burası akıllı şehir oldu. Akıllı şehir de, İngiltere’den Nottingham, İspanya’dan Valladolid ve Türkiye’den de Tepebaşı var. Burası sanat noktası sanat ile alzheimer hastalarını örtüştüreceğiz. Onların iyileşmesi veya hayatlarını uzatabilmek için ne yapabiliriz ona bakacağız. Burada genç sinemacılara da kapılar açılacak. Proje, yönetmenlik, kamera kullanımlarından tutun birçok noktada hizmetler verilecek. En büyük dileğimiz buraların bütün şehirlere örnek olması, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. “Sanat ve kültür insanların temel ihtiyaçlarında birisidir” Art Colony açılışına katılan Yönetmen Atalay Taşdiken, “Görmeyi özlediğimiz şeyler bunlar. Belediyelerin asli görevleri şehircilikle ilgili ama hiç ihmal etmemek gerekir ki sanat ve kültür insanların temel ihtiyaçlarında birisidir. Maalesef bütün belediyeler bunu böyle kabul etmeseler de işin gerçeği bu. Dolayısıyla burası heyecan verici bir yer. Güzelliklere, sanata, sanatın bizlere kattıklarına, kâmil insan olmakla ilgili değerlere ihtiyacımız var. Belediyelerin bunu fark ediyor olması bizleri heyecanlandırıyor” “Eskişehir her zaman sinema konusunda öncü oldu” Başarılı oyuncu Uğur Polat, “Hoş bir oluşum olmuş. Eskişehir zaten her zaman bu konuda ve sinema konusunda öncü oldu. Umarım bu kalıcı olur ki öyle olacaktır. Çok güzel bir yapı, böyle bir şeye ihtiyaç vardı” şeklinde konuştu.

“Bozkırda bir vaha Eskişehir” Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ise, “Çok güzel ve çok önemli çalışma olmuş. Eskişehir’in içeriğine, kültürel iklimine, üretim-tüketim ilişkisine yansıyan çok kıymetli hamleler var bu onlardan bir tanesi. Örnek bir şehir, bozkırda bir vaha Eskişehir” ‘Açılış Yavuz Özkan sergisiyle başladı’ Öte yandan kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen Art Colony’in ilk sergisi 22 Mayıs’ta hayatını kaybeden Yönetmen Yavuz Özkan Arşivi’nden derlenen, Yavuz Özkan: Hayal, Tutku ve Mücadele” sergisi oldu. Özkan’ın pek çok farklı yönünü gözler önüne serecek, sergi Ocak 2020 sonuna kadar Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyündeki Art Colony’de ziyaret edilebilecek. (MK-Y)



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