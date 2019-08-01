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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sanat Tarihi öğretmeninden sınırdaki okula görsel detaylı Türkiye haritası

Sanat Tarihi öğretmeninden sınırdaki okula görsel detaylı Türkiye haritası

Genel görüntü

İran Aritas Genç Arkadaşlar Öğretmen Öğrenciler 

-Duvarda resim yaparken görüntü
-Röportaj
-Haritanın son halinden görüntü

( HAKKARİ ) - Görsel harita çizen öğretmen, öğrencilerin Türkiye'yi tanımasını hızlandırıyor HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Ümit Bartın, ilçenin İran sınırındaki Esendere beldesinde Türkiye haritasını çizdi. Türkiye ile İran arasında olan Esendere’de 81 ili tek tek en meşhur oldukları mekan ve ürünlerle Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin giriş koridorunda çizen Ümit Bartın, bu şekilde öğrencilerin zihinlerinde kalıcı olarak şehirlerin yer almasını amaçladığını söyledi.

Bartın, “Okul Müdürlüğünü Kenan Canan Hocamızın yaptığı bu okulda, özellikle eğitici görsellerin olmasına özen gösterip, öğrencilerinin de bunlardan en güzel şekilde faydalanmasını istedik. Hep beraber böyle bir çalışma yaptık. İnsan beyni ağırlıklı olarak görselliğe dair çalışır ve her şehrin çok farklı bir güzelliği bulunmaktadır. Bu betimlemeler göz önünde, aynı zamanda daha önce gezilen bir yerin karşımızda olması faydalı bilgilerin tekrar edip güncellenmesi demek olur. Her şehir neyle meşhursa onun simgesini kullanıp, genç arkadaşlarımızın ne kadar zengin bir dünyada olduğumuzu bilmelerine yönelik bir Türkiye haritası çizdim. Bizleri heyecanlandıran ve manevi bir tat veren tarihi yapılarla, heykellerle, toprağıyla, sularıyla, dağlar ve yaylalarıyla çok zengin olan şehirlerimizin olduğunu bilerek, oraları gezip birebir görüp yaşamımıza değer katmayı umut ediyorum” dedi.

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