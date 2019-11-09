Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sanal gerçeklik gözlükleriyle asansörde yaşanacak güvenlik sorunlarını test ettiler

Sanal gerçeklik gözlükleriyle asansörde yaşanacak güvenlik sorunlarını test ettiler

Etkinlik

Simülasyon Kırmızı Et Allah Kontrol Noktası Trol 

-Sanal gerçeklik gözlüğü kullananlar
-Başkanın konuşması

( İSTANBUL )- Çekmeköy’de güvensiz asansör gerçekleri deneyim günleri başladı İSTANBUL

- Çekmeköy‘de vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğü ile asansörlerde yaşanılabilecek güvenlik sorunlarını deneyimleme fırsatı buluyorlar. Vatandaşlar sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak, güvensiz asansörleri kullanmaları durumunda yaşanabilecek kötü senaryoları deneyimleyip bilgi sahibi oluyor. Çekmeköy Belediyesi ve Asansör Denetleme A Tipi Muayene Kuruluşu RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ortak çalışması ile gerçekleştirilen “Güvensiz Asansör Gerçekleri” Çekmeköy Arif Kalafat Doğa Parkı’nda gerçekleşti. 3 Boyutlu VR Sanal Gerçeklik oyun gözlüğü ile oynanan oyunda periyodik asansör muayenesinin önemine dikkat çekildi. Etkinlikte vatandaşlara kırmızı etiketli asansörlere binilmesi halinde yaşanabilecekler simülasyon standında yaşatıldı. 3 farklı aşamadan oluşan simülasyon uygulamasında ilk olarak kırmızı etiketli asansöre binme durumunda yaşanan kaza gösterildi. İkinci aşamada ise kabin gelmeden asansöre binmenin tehlikesine dikkat çekildi. Son aşamada kata gelmeyen ve yarıda kalan asansörden çıkmaya çalışmak durumunda yaşanacak kaza anı gözler önüne serildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul’da ilk defa Çekmeköy Belediyesi’nde uygulandığını söylediği “Güvensiz Asansör Gerçekleri” adlı projede sanal gerçeklik gözlükleriyle en fazla yaşanan 3 kazayı senaryolaştırdıklarını belirterek, burada vatandaşların bu deneyimi yaşamasını ve bu sayede asansör periyodik kontrol noktasında bilinçlenmesini sağladıklarını belirtti.
Açıklamalarına devam eden Başkan Poyraz, ”Burada da görüyoruz ki asansörlerimi kontrol edip bakımlarını yaptırmış olmamız gerekiyor. Ve özellikle kırmızı asansörlere binmememiz gerekir. Burada da gösterilen sinevizyonda görüyoruz ki bu asansörler tehlikeli. Asansörlerde kırmızı bir bant ve ya işaret varsa belediyemize müracaat edip bakımlarının yapılması ve değişmesi ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Yoksa Allah korusun iş işten geçtikten sonra çare bulmaz çok zor. Bu sebeple biz Çekmeköy belediyesi olarak bu duyarlılığı bu şehre ortak hizmet ettiğimiz şirketimizle beraber yaptık. İnşallah vatandaşlarımızın da bu noktada bilinçlendirmiş ve bilinçlenmesine vesile olmuşuzdur” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı