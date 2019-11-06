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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sanal bahis çetesine operasyon: 44 gözaltı

Sanal bahis çetesine operasyon: 44 gözaltı

paraların görüntüsü

( İSTANBUL )- Baskın sırasında bir şüphelinin dolabından 3 milyon 200 bin lira para çıktı İSTANBUL

Polis Asad Sanal Ortam Bild Harekat Polisi 


- İstanbul’da 21 ilçede düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Sanal bahis çetesinin haksız kazançtan elde ettikleri paraların büyük bir kısmını lüks bir rezidans dairesinde gizledikleri ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan yeni bir şebekeyi tespit etti. Siber polisi, daha sonra teknik ve fiziki takibe aldığı şebekenin 44 üyesini tek tek belirleyerek operasyon kararı aldı. Özel harekat polisi eşliğinde 21 ilçede 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 44 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sabaha karşı yapılan baskınlardaki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şebeke üyelerine ait bazı lüks araçlara da el konulurken, şebeke üyelerinin Küçükçekmece Halkalı’daki bir rezidanstaki dairelerinin de olduğu öğrenildi. Lüks daireyi ‘para evi’ adını taktıkları belirlendi. Söz konusu dairedeki gizli bir dolapta 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Sanal bahis çetesinin yıllık 50 milyon lira para yönettiği öne sürüldü. Siber polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
(SK- MB-ÖZ-Y)
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