- San Francisco’da Feribot İskeleye Çarptı: 2 Yaralı - Faciadan Dönüldü

-iskeledeki yolcuların sesleri

-detay



( SAN FRANCISCO ) - San Francisco’da feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı- Faciadan dönüldü SAN FRANCISCO



- Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde 53 yolcusu bulunan feribotun iskeleye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönülmesi teselli kaynağı oldu. Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde içinde 53 yolcusu bulunan bir feribot limanın iskelesine çarptı. Büyük bir gürültüyle iskeleye çarpan feribotta korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Facianın eşinden dönülen kazada 2 kişi yaralandı.

