Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Samsunlu şehit pilotun kardeşi konuştu: 'Köylüleri kurtarmak için kendini feda etti'

Samsunlu şehit pilotun kardeşi konuştu: 'Köylüleri kurtarmak için kendini feda etti'

tabutuna sarılan yakını

Şehit Şehit Pilot Muhabir Savaş Uçağı 

-Şehit abisi Rasim Boy'un konuşması
-drone görüntüsü
-Şehidin fotoğrafı
--arşiv-
-karşılama töreninden görüntü
-detaylar

( SAMSUN -ÖZEL) Samsunlu şehit pilotun kardeşi konuştu: "Köylüleri kurtarmak için kendini feda etti" SAMSUN

- Nevşehir’de eğitim uçuşu sırasında F-16 uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un kardeşi konuştu.
Kardeş Rasim Boy, Yasin Boy’un uçağın düştüğü sırada köylülerin üzerine düşmemesi için kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un şehit olurken büyük bir faciayı kahramanca önlediği ortaya çıktı. Samsunlu Şehit Üsteğmen Yasin Boy'un F-16 savaş uçağının köyün içerisine düşmemesi için uçağı dağa çarparak kendi canını feda ettiği ortaya çıktı. Şehidin kardeşi Rasim Boy, İHA muhabirinin sorularına cevap vererek, "Kardeşim kendisini feda etti. O benim canım ciğerim ne diyeyim. Kendisini feda etti. Uçağı köylülerin üzerine düşürmemek için dağa çarpmış” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı